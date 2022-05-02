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صالون ثقافي في سرت حول اللغة العربية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الإثنين 02 مايو 2022, 12:58 صباحا
صالون ثقافي في سرت حول اللغة العربية
جانب من الصالون الثقافي في سرت (بوابة الوسط)
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نظم مكتب الثقافة سرت، الجلسة الواحدة والثلاثين للصالون الثقافي تحت عنوان: «لغتنا هويتنا فصحى وعامية.. لهجتنا العامية وعلاقتها بالعربية الفصحى».

وقدم الجلسة، التي عقدت أمس بقاعة ديوان مكتب الثقافة، الدكتور محمد أبوشعالة عضو هيئة التدريس الجامعي بكلية الآداب بجامعة سرت.

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وتحدث الدكتور محمد أبوشعالة عن اللهجة العامية التي لا تعتمد على قواعد ثابتة، لكنها حافظت على ثروة هائلة من الألفاظ الفصيحة في اللغة العربية، لافتة إلى أن اللهجة الليبية تحتوى على الكثير من الكلمات باللغة الفصحى، مسترشدًا ببعض الآيات القرآنية.

حضر الجلسة مدير مكتب الثقافة سرت و عدد من المثقفين والأساتذة بكلية الآداب في جامعة سرت، ومهتمين بهذا الشأن في المدينة، الذين كانت لهم مداخلات ومشاركات قيمة أثرت النقاش حول موضوع الجلسة.

وجرى الاتفاق على أن تكون الجلسة القادمة للصالون الثقافي من تقديم د. إسماعيل بن ناصر مدير إدارة المكتبات بجامعة سرت.

جانب من الصالون الثقافي في سرت (بوابة الوسط)
جانب من الصالون الثقافي في سرت (بوابة الوسط)
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