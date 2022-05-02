وليامز تأمل أن يعزز العيد فرص التقارب بين الفرقاء الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط

دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، إلى استغلال مناسبة عيد الفطر و«السعي لإنهاء معاناة الشعب الليبي وتحقيق آماله في انتخاب من يمثله بطريقة ديمقراطية ونزيهة وشفافة».

ونشرت وليامز تهنئة عبر حسابها على تويتر، قائلة: «كلي أمل أن تعزز هذه المناسبة فرص التسامح والتقارب بين الفرقاء في ليبيا، والحفاظ على السكينة العامة والهدوء».

- البعثة الأممية تنتهز فرحة العيد وتدعو الليبيين لـ«لم الشمل»

وفي سياق متصل، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء الأحد، جميع الليبيين لوضع كل الخلافات جانباً ولم الشمل والمضي قدماً مستلهمين القيم المثلى للتآخي والمحبة وتعزيز سبل السلام والأمن والازدهار في ليبيا.

وتقدمت البعثة بالتهاني والتبريكات إلى الشعب الليبي بحلول عيد الفطر، لافتة إلى أنها «مناسبة للابتهاج والاحتفال والفرح تنتهزها البعثة لتدعو كافة الليبيين لوضع كل الخلافات جانباً ولم الشمل».