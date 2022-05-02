باشاغا يصل سرت ويتفقد مطارها

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

وصل رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، مساء الأحد، مدينة سرت في ثاني زيارة لها خلال الأسبوعين الأخيرين.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية «وال» بأنه من المتوقع أن يشارك فتحي باشاغا أهالي المدينة صلاة العيد بساحة الشهداء بسرت.

وفي سياق متصل، نشرت صحفة الحكومة المكلفة على «فيسبوك»، صورًا خلال زيارة باشاغا والوفد المرافق له، مطار سرت، وذلك للاطلاع على أوضاعه.

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ونقل بيان الحكومة عن باشاغا تأكيده ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية، وعلى رأسها المطارات والمراكز الطبية، نظرًا لتأثيرها مباشر على حياة المواطن.

ورافق باشاغا خلال الزيارة نائب مجلس الوزراء، خالد الأسطى، ووزير الصحة، عثمان عبد الجليل، ووزير الخارجية والتعاون الدولي، حافظ قدور.

جانب من تفقد فتحي باشاغا مطار سرت (صفحة الحكومة المكلفة على فيسبوك)

جانب من تفقد فتحي باشاغا مطار سرت (صفحة الحكومة المكلفة على فيسبوك)