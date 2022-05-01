Atwasat

وزير العمل بحكومة باشاغا يتعهد بتعزيز مكانة العمال وتحسين أجورهم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 مايو 2022, 09:05 مساء
وزير العمل بحكومة باشاغا يتعهد بتعزيز مكانة العمال وتحسين أجورهم
وزير العمل والتأهيل بالحكومة المكلفة عبدالله الشارف ارحومة يلقي كلمة بمناسبة عيد العمال العالمي (صورة من الشاشة)
alwasat radio

قال وزير العمل والتأهيل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبدالله الشارف ارحومة، إن أساس عمل حكومته هو النهوض بالعدالة الاجتماعية، وإعادة القيمة الحقيقية للعمل وتعزيز مكانة العمال والرفع من قدراتهم الشرائية وتحسين أجورهم وتوفير الظروف الملائمة لحياة كريمة لهم.

جاء ذلك في كلمة للوزير بمناسبة يوم العمال العالمي، نشرته صفحة المكتب الإعلامي للحكومة الليبية على «فيسبوك».

وأكد الوزير توجه حكومته لـ«دعم الشباب ومجابهة البطالة، والاهتمام الكبير بفئة العمال؛ نظرًا لدورهم الفعال في تحقيق التنمية والرفع من مؤشرات الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج».

- في عيد العمال.. الحكومة المصرية تتحدث عن ملف العاملين في ليبيا

وأشار إلى تأثيرات جائحة كورونا على سوق العمل خاصة على القطاع الخاص؛ لكنه لفت إلى ضرورة «إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وتعزيز المشاركة الفعالة بين القطاعين العام والخاص، وهما أمران مهمان وأساسيان لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق القدرة التنافسية لوضع ليبيا في مركز تنافسي بالاقتصاد العالمي».

وشدد أيضًا على ضرورة «التوجه نحو تنويع الاقتصاد الوطني وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتنمية الاقتصادية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

90 دقيقة تفتح باب مطاردة «إنتر» لـ«ميلان» على قمة «الكالتشو»

90 دقيقة تفتح باب مطاردة «إنتر» لـ«ميلان» على قمة «الكالتشو»
حماس تتوعد بـ«استباحة» الكنس اليهودية في العالم وتجهز 1111 صاروخا حال الاعتداء على المسجد الأقصى

حماس تتوعد بـ«استباحة» الكنس اليهودية في العالم وتجهز 1111 صاروخا حال الاعتداء ...
كاركاتير حليم - في يوم العمال العالمي

كاركاتير حليم - في يوم العمال العالمي
15 ألف مشجع يحتفلون مع رجال الأرقام القياسية في ريال مدريد

15 ألف مشجع يحتفلون مع رجال الأرقام القياسية في ريال مدريد
سيميوني يكشف عيوبا في أتلتيكو مدريد تظهر لأول مرة منذ 10 سنوات

سيميوني يكشف عيوبا في أتلتيكو مدريد تظهر لأول مرة منذ 10 سنوات
السلطات الروسية تتحدث عن إمكانية مصادرة أصول دول تعتبرها معادية

السلطات الروسية تتحدث عن إمكانية مصادرة أصول دول تعتبرها معادية
بولسونارو يرد على دعوة دي كابريو الشبان البرازيليين للتصويت

بولسونارو يرد على دعوة دي كابريو الشبان البرازيليين للتصويت
خليل المشيطي يتوج بكأس وذهبية «البرغثي للشطرنج»

خليل المشيطي يتوج بكأس وذهبية «البرغثي للشطرنج»
حلوى الدبلة في خطوات سهلة

حلوى الدبلة في خطوات سهلة
تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم

تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم
قناة السويس المصرية تحقق أعلى إيرادات شهرية في تاريخها

قناة السويس المصرية تحقق أعلى إيرادات شهرية في تاريخها
برنامج الأغذية العالمي: ملايين الأطنان من الحبوب غير المستخدمة محتجزة في أوكرانيا

برنامج الأغذية العالمي: ملايين الأطنان من الحبوب غير المستخدمة محتجزة في ...
افتتاح جسر زجاجي يرتفع 150 مترا فوق غابات فيتنام

افتتاح جسر زجاجي يرتفع 150 مترا فوق غابات فيتنام
عشاء مراسلي البيت الأبيض.. جدية ونكات

عشاء مراسلي البيت الأبيض.. جدية ونكات
فيروس غدي قد يكون وراء إصابات أطفال بالتهاب الكبد الحاد

فيروس غدي قد يكون وراء إصابات أطفال بالتهاب الكبد الحاد
تفاصيل الخلاف الغربي الروسي داخل مجلس الأمن حول ليبيا.. ورد السني على «الجنائية الدولية»

تفاصيل الخلاف الغربي الروسي داخل مجلس الأمن حول ليبيا.. ورد السني على «الجنائية ...
زعيم كوريا الشمالية يهدد مجددا باللجوء «بشكل استباقي» إلى الأسلحة النووية

زعيم كوريا الشمالية يهدد مجددا باللجوء «بشكل استباقي» إلى الأسلحة النووية
الأهلي طرابلس يرد على رئيس الحكومة الليبية بالمستندات في قضية ملكية أرض مصنع الصابون بجنزور

الأهلي طرابلس يرد على رئيس الحكومة الليبية بالمستندات في قضية ملكية أرض مصنع ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الأرصاد» يحذر من رياح على ساحل مصراتة وسرت
«الأرصاد» يحذر من رياح على ساحل مصراتة وسرت
مع استمرار الإغلاقات النفطية.. تحذيرات من كارثة بيئية في ميناء الزويتينة
مع استمرار الإغلاقات النفطية.. تحذيرات من كارثة بيئية في ميناء ...
«العدل» تطلق مبادرة «الميسرة» للتيسير على الغارمين في مؤسسات الإصلاح
«العدل» تطلق مبادرة «الميسرة» للتيسير على الغارمين في مؤسسات ...
المؤسسة الوطنية للنفط تعلن «رفعا موقتا» لحالة «القوة القاهرة» بميناء الزويتينة
المؤسسة الوطنية للنفط تعلن «رفعا موقتا» لحالة «القوة القاهرة» ...
كوبيش: لا يمكن إعلان حكومة جديدة في ليبيا إلا بعد إجراء الانتخابات
كوبيش: لا يمكن إعلان حكومة جديدة في ليبيا إلا بعد إجراء ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية...
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في ......
«الإفتاء» الليبية تحدد القيمة النقدية لزكاة الفطر
«الإفتاء» الليبية تحدد القيمة النقدية لزكاة الفطر...
شاهد.. ما وراء عودة بلحاج في برنامج «الحصاد»
شاهد.. ما وراء عودة بلحاج في برنامج «الحصاد»...
ضبط شخص عذب زوجته واحتجزها 4 سنوات داخل شقته في بنغازي
ضبط شخص عذب زوجته واحتجزها 4 سنوات داخل شقته في بنغازي...
المزيد
وزير العمل بحكومة باشاغا يتعهد بتعزيز مكانة العمال وتحسين أجورهم
وزير العمل بحكومة باشاغا يتعهد بتعزيز مكانة العمال وتحسين ......
المقريف يؤكد توزيع ميزانية وزارة التربية والتعليم للعام 2021 على 117 مراقبة لصيانة وتجهيز لـ4700 مدرسة
المقريف يؤكد توزيع ميزانية وزارة التربية والتعليم للعام 2021......
المنفي يدعو إلى العفو وتحويل المعاناة المشتركة إلى أمل نحو المستقبل
المنفي يدعو إلى العفو وتحويل المعاناة المشتركة إلى أمل نحو ......
كوبيش: لا يمكن إعلان حكومة جديدة في ليبيا إلا بعد إجراء الانتخابات
كوبيش: لا يمكن إعلان حكومة جديدة في ليبيا إلا بعد إجراء ......
المؤسسة الوطنية للنفط تعلن «رفعا موقتا» لحالة «القوة القاهرة» بميناء الزويتينة
المؤسسة الوطنية للنفط تعلن «رفعا موقتا» لحالة «القوة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط