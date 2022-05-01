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«العدل» تطلق مبادرة «الميسرة» للتيسير على الغارمين في مؤسسات الإصلاح

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 مايو 2022, 03:49 مساء
«العدل» تطلق مبادرة «الميسرة» للتيسير على الغارمين في مؤسسات الإصلاح
وزيرة العدل حليمة إبراهيم، خلال إطلاق مبادرة «الميسرة». 30 إبريل 2022. (وزارة العدل)
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أعلنت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حليمة إبراهيم عبد الرحمن، مساء السبت، إطلاق مبادرة تحت شعار «الميسرة»، للتيسير على الغارمين في مؤسسات الإصلاح والتأهيل في كافة فروع جهاز الشرطة القضائية، بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن المبادرة ستكون بالتعاون والتنسيق والدعم مع الهيئة العامة للأوقاف، وصندوق الزكاة ومؤسسة «ومازال فينا الخير» الأهلية.

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وجرى إطلاق المبادرة الأحد، بمقر مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة الرئيسي «ب»، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ومحامي عام طرابلس هشام حمودة، ورئيس مؤسسة «ومازال فينا الخير» الأهلية، الشيخ عادل العريفى، ورئيس فرع جهاز الشرطة القضائية طرابلس العميد فرج الحديدي، وأمناء سر مكتب وزير العدل، ورئيس الجهاز، وعدد من الضباط والمدعوين .

تفريج كربة الغارمين من السجناء والسجينات
وقالت حليمة إبراهيم، إن المبادرة تأتي «شعورًا وإحساسًا منا في وزارة العدل بمعاناة المواطنين المعسرين، خاصة في مؤسسات الإصلاح والتأهيل»، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.

وأكدت أن المبادرة جاءت تحت رعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، «لنعلن عنها في تفريج كربة الغارمين من السجناء والسجينات»، مشيرة إلى إطلاق مبادرات أخرى خلال الفترة المقبلة.

إطلاق مبادرة «الميسرة». 30 إبريل 2022. (وزارة العدل)
إطلاق مبادرة «الميسرة». 30 إبريل 2022. (وزارة العدل)
وزيرة العدل حليمة إبراهيم، خلال إطلاق مبادرة «الميسرة». 30 إبريل 2022. (وزارة العدل)
وزيرة العدل حليمة إبراهيم، خلال إطلاق مبادرة «الميسرة». 30 إبريل 2022. (وزارة العدل)
وزيرة العدل حليمة إبراهيم، خلال إطلاق مبادرة «الميسرة». 30 إبريل 2022. (وزارة العدل)
وزيرة العدل حليمة إبراهيم، خلال إطلاق مبادرة «الميسرة». 30 إبريل 2022. (وزارة العدل)
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