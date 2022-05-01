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«الأرصاد» يحذر من رياح على ساحل مصراتة وسرت

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 مايو 2022, 01:52 مساء
«الأرصاد» يحذر من رياح على ساحل مصراتة وسرت
نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم الأحد (1 مايو 2022). (الإنترنت)
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح نشطة إلى قوية شمالية غربية على ساحل مصراتة وسرت، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجبل الأخضر، وأقصى الساحل الشرقي مع ارتفاع للموج قد يصل إلى 3.5 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب سرعة الرياح وأثناء هطول المطر.
• البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب ويكون خفيف الموج غدا على ساحل زوارة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين 1 و3 أمتار.
• السماء مغطاة جزئيًا إلى كليًا بالسحب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.
• الرياح جنوبية شرقية إلى بحرية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 و30 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق 
• الرؤية جيدة وتكون متوسطة بسبب سرعة الرياح وأثناء سقوط المطر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطربًا يوم الغد على ساحل بنغازي وشحات.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين 1 و3 أمتار، يصل يوم الغد إلى 3.5 متر على ساحل بنغازي وشحات.
• السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر غدًا على أقصى الساحل الشرقي مع احتمال هطول أمطار خفيفة.
• الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، بينما تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على ساحل الجبل الأخضر، وأقصى الساحل الشرقي يتحول يوم الغد إلى جنوبية سرعتها تتراوح بين 10 و30 عقدة تصل اليوم إلى 35 عقدة على رأس لانوف.
• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.

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