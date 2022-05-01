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مع عودة «داعش» جنوب ليبيا.. اجتماع للتحالف الدولي بالمغرب الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 مايو 2022, 01:36 مساء
مع عودة «داعش» جنوب ليبيا.. اجتماع للتحالف الدولي بالمغرب الأسبوع المقبل
بوابة معسكر سرية الدوريات الصحراوية التابعة للقيادة العامة في أم الأرانب التي وقع عندها الهجوم في أبريل الماضي. (الإنترنت)
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تستضيف المغرب في 11 مايو الجاري، اجتماع التحالف الدولي ضد «داعش»، حيث سينعقد لأول مرة في القارة الأفريقية، ويركز على جهود محاربة التنظيم الذي عاد إلى الظهور في جنوب ليبيا.

ونقلًا عن وسائل إعلام مغربية، فإن الاجتماع سيترأسه مناصفة كل من وزيري الخارجية المغربي ناصر بوريطة، والأميركي أنتوني بلينكن، بمشاركة ممثلي أكثر من 80 بلدًا ومنظمة دولية.

أهداف اجتماع التحالف الدولي بالمغرب
وبخصوص أهداف الاجتماع فإنه يسعى للبحث في سبل العمل والتعاون على التصدي للتهديد الإرهابي في القارة الأفريقية وأشكاله وأهدافه، في وقت فقد فيه التنظيم المتطرف الكثير من قوته ونفوذه غير أن خبراء يتخوفون من تحويل بلدان الساحل وغرب أفريقيا إلى بؤر جديدة لـ«داعش».

وقال مصدر مطلع لموقع «لو 360» المغربي: «لقد حققنا بالتأكيد نجاحات كبيرة ضد داعش في سورية والعراق، لكن الحرب لم تنتهِ بعد. وعلى العكس من ذلك، فنحن نشهد إعادة انتشار لداعش، لا سيما في أفريقيا».

القيادة العامة: رصد مسؤول التفخيخ بتنظيم «داعش» في منطقة غدوة 
البعثة الأممية تدين الهجوم بسيارة مفخخة استهدف منشأة عسكرية تابعة للقيادة العامة في أم الأرانب
«رويترز»: زعيم «داعش» الجديد هو شقيق البغدادي

وعاد التنظيم ليتصدر المشهد في ليبيا، مستغلًا فراغ السلطة وحالة الانقسام السياسي والعسكري، فقبل أيام حاولت جماعات تابعة لـ «داعش»، التسلل إلى منطقة غدوة الواقعة بمدينة سبها، في عملية تصدت لها قوات القيادة العامة بعد اشتباكات مع عناصر التنظيم، أسفرت عن جرح عنصرين إرهابيين ومصادرة أسلحة ومتفجرات كانت بحوزة الإرهابيين.

وقبلها أعلن التنظيم مسؤوليته عن هجوم إرهابي بسيارة مفخخة، استهدف معسكرًا لكتيبة «طارق بن زياد» بمنطقة أم الأرانب بمدينة سبها جنوب البلاد، وأسفر عن جرح ثلاثة عناصر من الجيش وخسائر مادية.

وكان تنظيم «داعش» طرد من مدينة سرت نهاية العام 2016، بينما يتحرك مقاتلوه في بعض المواقع الصحراوية جنوب ليبيا التي يصعب مراقبتها أو مطاردتهم فيها.

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