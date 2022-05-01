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ملتقى للمناطق الحرة في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 مايو 2022, 12:28 مساء
ملتقى للمناطق الحرة في مصراتة
شعار المنطقة الحرة بمصراتة. (أرشيفية: الإنترنت)
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تنظم المنطقة الحرة مصراتة، ملتقى تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة للتعريف بالمناطق الحرة ودورها في دعم وتنويع الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعة. ومن المقرر إقامة الملتقى يومي 28 و29 يونيو المقبل بالمنطقة الحرة مصراتة.

وتسعى وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال الملتقى والمعرض الدولي، إلى تفعيل المناطق الحرة وتنشيط تجارة العبور وطرح الفرص الاستثمارية الواعدة بكافة المناطق، ودعم قطاعات الصناعة والزراعة والطاقات المتجددة والنظيفة، وفق بيان صحفي للوزارة.

كما تسعى الوزارة إلى تعزيز التعاون التجاري للقطاع الخاص في مجالات الاستثمار والتجارة والتصدير والاستيراد والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حسب البيان.

- إتلاف طن من الألغام ومخلفات الحرب بمنطقة الكراريم في مصراتة 
- اجتماع أمني: تأمين مصراتة من أي خروقات
- إيقاف العمليات المبرمجة بمركز مصراتة الطبي اعتبارا من اليوم

والمنطقة الحرة بمصراتة هي منطقة محررة من كافة القيود الضريبية والجمركية والتجارية والنقدية وغيرها، باستثناء ما يتعلق منها بالعقيدة والأمن الوطني والقومي والصحة وحماية البيئة.

وتعتبر أول منطقة اقتصادية حرة تأسست على الأراضي الليبية وفقًا للقانون رقم (9) لسنة 2000، بشأن المناطق الحرة وتجارة العبور، بهدف تنويع مصادر الدخل والرفع من مستوى أداء الاقتصاد المحلي وفتح فرص العمل والتدريب.

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