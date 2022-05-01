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عضوة بـ«النواب»: استئناف «العودة الطوعية» يخفف معاناة المهاجرين بمراكز الإيواء

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 مايو 2022, 11:29 صباحا
عضوة بـ«النواب»: استئناف «العودة الطوعية» يخفف معاناة المهاجرين بمراكز الإيواء
عضوة لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب ربيعة أبوراص. (أرشيفية: الإنترنت)
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 أعربت عضوة لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب ربيعة أبوراص، عن ترحيبها باستئناف رحلات العودة الطوعية للمهاجرين من ليبيا إلى بلدانهم، التي كانت متوقفة منذ فترة.

وقالت ربيعة أبوراص إن استئناف البرنامج «يسهم في تخفيف حدة تكدس المهاجرين ومعاناتهم الإنسانية في مراكز الإيواء، ويعطيهم الفرصة للعودة إلى بلدانهم». وشددت على «ضرورة معرفة أسباب إيقاف تلك الرحلات وضمان عدم توقفها مستقبلًا باعتبار ذلك أفضل حل متاح حاليًا، خاصة أنه لايضع أعباء مادية على الدولة الليبية»، وفق المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا.

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متابعة أوضاع المهاجرين واللاجئين
وأكدت أن لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان «حريصة على متابعة أوضاع المهاجرين واللاجئين ومحاسبة أي متورطين في استخدام القوة المفرطة ضد المهاجرين أو إساءة معاملتهم». وأشارت إلى أن «تلك أفعال يعاقب عليها القانون وتعتبر إساءة في استخدام السلطة، بالإضافة إلى أن تلك الأفعال أساءت لصورة ليبيا أمام المجتمع الدولي».

وتعد ليبيا نقطة عبور رئيسية لعشرات الآلاف من المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا والوافدين بغالبيتهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

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