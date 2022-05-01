في عيد العمال.. الحكومة المصرية تتحدث عن ملف العاملين في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة القوى العاملة المصرية إنه جرى تسجيل أول طلب استقدام عامل مصري إلى ليبيا، بعد الربط الإلكتروني بين البلدين لتنظيم وحوكمة تنقل العمالة المصرية. جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة، اليوم الأحد، لمناسبة عيد العمال.

وفي الرابع من الشهر المنصرم، اطلع وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد، على منظومة التأشيرات والآلية الإجرائية المعمول بها في السفارة الليبية بالعاصمة المصرية القاهرة؛ لمنح تأشيرات العمل.

وفي ديسمبر الماضي، أطلق وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد، ووزير القوى العاملة في مصر محمد سعفان منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية.

من جهته، قال سعفان: «إن تسفير أي عامل مصري إلى الدولة الليبية الشقيقة لن يتم إلا من خلال وزارة القوى العاملة المصرية باعتبارها الوزارة المسؤولة الوحيدة عن هذا الملف من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين، التي من المقرر إطلاقه خلال الأسبوع الحالي».