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الأرصاد: تقلبات جوية مصحوبة بتكاثر للسحب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 مايو 2022, 10:00 صباحا
الأرصاد: تقلبات جوية مصحوبة بتكاثر للسحب
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 1 مايو 2022.
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، تقلبات جوية مصحوبة بتكاثر للسحب على شمال غرب البلاد مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة اليوم وغدًا على بعض مناطق شمال شرق البلاد، بفعل وجود منخفض جوي صحراوي يتمركز وسط ليبيا يتحرك باتجاه الشرق.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى ارتفاع متوقع في درجات الحرارة على شرق وجنوب ليبيا، مع رياح نشطة إلى قوية تتجاوز سرعتها أحيانًا على بعض المناطق (60) كلم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار، مما يتسبب في هبوط الرؤية الأفقية.

وتكون درجات الحرارة معتدلة اليوم على الشمال الغربي ومناطق الجفرة، إذ تتراوح بين 21 و28 درجة مئوية، بينما تكون مرتفعة على بقية المناطق، حيث تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية، ومن المتوقع إن شاء الله أن تكون الأجواء معتدلة نسبيًا خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة
حالة السماء: مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا هذا اليوم مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية، نشطة إلى قوية السرعة تصل سرعتها أحيانًا إلى 60 كلم/ س مثيرة للأتربة والغبار.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 21 و28 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد-الواحات-مراده
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مساء الغد على بعض المناطق، خاصة على الجبل الأخضر مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة.
الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة إلى قوية السرعة تصل سرعتها على بعض المناطق إلى (60)كلم/ س، مما يسبب إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية، ولا تتجاوز 32 درجة مئوية على الجبل الأخضر، أقصى الساحل الشرقي، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا غدًا على أغلب المناطق. 

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة
حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب العابرة.
الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و36 درجة مئوية، ولاتتجاوز 28 درجة مئوية على غدامس والحمادة، وتسجل انخفاضًا غدًا على أغلب المناطق. 

الكفرة-السرير-تازربو
حالة السماء: السماء صافية.
الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الإثنين إلى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة؛ مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وتكون على الكفرة جنوبية غربية نشطة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و42 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا غدًا على أغلب المناطق.

الأرصاد: تقلبات جوية مصحوبة بتكاثر للسحب
الأرصاد: تقلبات جوية مصحوبة بتكاثر للسحب
الأرصاد: تقلبات جوية مصحوبة بتكاثر للسحب
الأرصاد: تقلبات جوية مصحوبة بتكاثر للسحب
الأرصاد: تقلبات جوية مصحوبة بتكاثر للسحب
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