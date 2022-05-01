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الدبيبة يطلب من مبروكة توغي العودة لمباشرة عملها كوزيرة للثقافة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 مايو 2022, 12:54 صباحا
الدبيبة يطلب من مبروكة توغي العودة لمباشرة عملها كوزيرة للثقافة
وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مبروكة توغي. (أرشيفية: الإنترنت)
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طلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، السبت، من مبروكة توغي عثمان العودة لمباشرة عملها كوزيرة للثقافة والتنمية المعرفية.

وتباشر الوزيرة عملها اعتبارًا من يوم السبت، الموافق 30 أبريل 2022، وفق كتاب وجهه الدبيبة إلى مبروكة عثمان، وحصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه.

- «الثقافة» تصدر بيانا بخصوص إيقاف الوزيرة مبروكة توغي
- النيابة العامة تأمر بحبس وزيرة الثقافة احتياطيا
- إطلاق وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية من الحبس الاحتياطي

ونهاية ديسمبر الماضي، أمرت النيابة العامة بحبس وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، مبروكة توغي، احتياطيًا على ذمة التحقيق في وقائع فساد شابت الأعمال الإدارية والمالية المنجزة بمعرفة عدد من موظفي الوزارة.

وبعدها بأيام، أكد أمين سر مكتب وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، عثمان ماي، إطلاق الوزيرة مبروكة توغي من الحبس الاحتياطي بقرار من النيابة العامة. وإلى الآن لم يصدر عن الجهات القضائية نتائج التحقيق بشأن الأسباب التي أدت إلى إيقاف الوزيرة عن عملها.

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