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عادل جمعة: صرف رواتب المتقاعدين وفق قرار الزيادة بعد العيد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 أبريل 2022, 10:14 مساء
عادل جمعة: صرف رواتب المتقاعدين وفق قرار الزيادة بعد العيد
عادل جمعة يتحدث خلال مؤتمر صحفي، 30 أبريل 2022. (صورة من بث مباشر)
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أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عادل جمعة، اليوم السبت، صرف رواتب المتقاعدين وفق قرار الزيادة بعد عيد الفطر المبارك.

وقال جمعة، خلال مؤتمر صحفي، إنه سيجرى صرف رواتب المتقاعدين عن أشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل من العام الجاري، وذلك بعد توفير المخصصات اللازمة لذلك.

وقبل أسبوع، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تعليماته للمسؤولين في وزارة المالية بضرورة التنسيق مع صندوق الضمان الاجتماعي، وصرف الزيادة الخاصة بالمعاشات الأساسية والمتقاعدين بشكل منتظم.   

- الدبيبة يصدر تعليماته بصرف الزيادة الخاصة بالمعاشات الأساسية والمتقاعدين بشكل منتظم
- الدبيبة يعلن تشكيل لجنة لإقفال الحساب الختامي للدولة من العام 2009
- الدبيبة: سيجري معاملة المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها «معاملة خاصة»
- الدبيبة: طالبنا بتسوية ملفات العلاج بالخارج.. وتعطيل الميزانية جريمة

تسوية أوضاع 9 آلاف عامل بقطاع النفط
وأوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن العمل جارٍ على مراجعة بيانات وزارتي الصحة والداخلية للبدء في تنفيذ الزيادة المقررة.

وبالنسبة لميزانية المؤسسة الوطنية للنفط، فقال جمعة إن الميزانية المخصصة لها تشمل تسوية أوضاع تسعة آلاف عامل بالقطاع.

وتحدث عادل جمعة عن حملة منظمة عبر عدد من الأوراق المزورة المنسوبة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موضحًا تركيز الحكومة على تحسين أوضاع المواطنين ومعالجة مشكلاتهم. 

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