«كورونا» في أسبوع بليبيا: لا وفيات جديدة.. واستمرار تراجع الإصابات

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت النشرة الوبائية الأسبوعية الصادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن الفترة من 23 إلى 28 أبريل 2022، استمرار تراجع الإصابات المسجلة بفيروس «كورونا»، فيما لم تحصِ وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس.

وحسب النشرة الوبائية، فقد تسلم مركز مكافحة الأمراض 1281 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين أن متوسط عدد العينات 214 عينة، ومتوسط الحالات الموجبة اثنتان، فيما بلغ متوسط الحالات المتعافية تسع حالات، وبلغت نسبة الحالات الموجبة 0.93%، بينما لم تسجل وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 501 ألف و916 حالة، بينها 491 ألفًا و24 شفاء، و4462 نشطة، و6430 وفاة.

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وسبق أن حذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض من اعتبار أن الوباء لا وجود له في ليبيا، أو أنه انتهى، وذلك بعد «الانخفاض القياسي» في عدد الإصابات، مشيرًا بشكل خاص إلى تدني نسبة المطعمين بجرعتين من اللقاح المضاد للفيروس (16%) فقط.

يأتي ذلك، فيما تسجل دول عديدة حول العالم ارتفاعًا في الإصابات من جديد، منها الصين وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا، مع بدء التخلي عن عديد القيود والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها تلك الدول للتعامل مع الفيروس؛ فيما عادت الإغلاقات في الصين لتجنيب البلاد سيناريوهات كارثية.