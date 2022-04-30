جراحة دقيقة لإيقاف نزيف بالدماع لمريض عمره 80 عاما في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أجرى مستشفى «ابن سينا» التعليمي بسرت عملية جراحية دقيقة لرجل مسن يبلغ من العمر 80 عامًا، وذلك لإيقاف نزيف بالدماغ من الجهتين.

قام بالجراحة الدكتور الاستشاري حسين معيقل، المتخصص فى جراحة المخ والأعصاب وعميد كلية الطب في جامعة سرت، وذلك بمشاركة الفريق الطبي المرافق له من التخدير والتمريض والفنيين.

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المريض يدعى محمد شعيب وكان يعاني ضعفًا في الإدراك ووهنًا عامًا، وصعوبة في الكلام، وقد بينت صورة الدماغ الطبقية وجود تجمع دموي كبير في الجهتين اليمنى واليسرى للدماغ مع انضغاط المخ بشكل كبير.

وأوضح د. معيقل في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أن المريض أُجريت له عملية فتح الجمجمة بداية بالجهة اليمنى وتم إفراغ النزيف وتركيب قسطرة دماغية موقتة، بعدها تم ثقب الجمجمة بالجهة اليسرى وإفراغ بالتالي النزيف الموجود، وكذلك تركيب قسطرة موقتة بالجهة اليسرى أيضًا.