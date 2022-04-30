واشنطن: قلقون من تأثير الإغلاق المستمر للنفط في ليبيا على الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الولايات المتحدة، اليوم السبت، قلقها من «الإغلاق المستمر للنفط في ليبيا، الذي قد يؤدي إلى مزيد الانقطاعات المتكررة للكهرباء لفترات أطول، مع ارتفاع تكلفة توليد الكهرباء خلال فصل الصيف».



وأوضحت واشنطن، عبر بيان للسفارة الأميركية لدى ليبيا، أنها ستظل ملتزمة بمساعدة الشركة العامة للكهرباء بالتخفيف من مشاكل انقطاع التيار الكهربائي.

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واعتبرت السفارة أن المساعدة يمكن أن تسهم في إيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية، وتحويل الاستخدام المكثف للكهرباء إلى خارج ساعات الذروة، كذلك ترشيد استخدام مكيفات الهواء، في تقليل إمكانية حدوث انقطاع للتيار الكهربائي وتمكين الشركة من اقتصاد الوقود نظراً للقيود الناجمة عن إغلاق حقول النفط.

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وأشار البيان إلى قيام الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بإطلاع الشركاء الدوليين والليبيين على دعم استقرار شبكة الكهرباء في ليبيا، ودعم توليد الطاقة في صيف العام 2022.

وفي 14 أبريل، عقد وزير التخطيط المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الزيداني، اجتماعًا مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لمناقشة إجراء إصلاحات لقطاع الكهرباء وتحقيق اكتفائه الذاتي واستقلاليته.