عون عن الإغلاقات: المواطن يطلب تنمية.. لكن لا يبتز الدولة بالنفط

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، إن قطاع النفط تأثر بالانقسام السياسي. وأضاف، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»: «يقولون إن لهم مطالب محددة خاصة بالتنمية في مناطقهم وبناء الطرق، لا يوجد دولة في العالم توزع مداخيل الثروة؛ بل المواطن يطلب تنمية شاملة، لكن لا يستخدم النفط في ابتزاز الدولة»، مؤكدًا أنه «أمر لا نؤيده مطلقًا».

ومنذ منتصف أبريل، يواجه إنتاج النفط موجة من الإغلاقات القسرية لعدد من المنشآت النفطية، ما دفع مؤسسة النفط الحكومية إلى إعلان «القوة القاهرة» مع استمرار إغلاق ستة حقول في جنوب وشرق البلاد. ونتيجة لذلك «انخفض الإنتاج نحو 600 ألف برميل يوميًا»، أو نصف الإنتاج اليومي من أصل 1.2 مليون برميل يوميًا، كما يؤكد عون من مكتبه في طرابلس.

وتكرّرت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية طيلة السنوات الماضية بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية أو حتى خلافات سياسية، وتسببت في خسائر تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي.

عون: أكثر من ستين مليون دولار

على صعيد متصل، قال عون إن بلاده تخسر «أكثر من ستين مليون دولار» يوميًا بسبب الإغلاق القسري لعدد من المواقع النفطية. وأضاف محمد عون «بحساب سعر بيع بمتوسط 100 دولار للبرميل، تبلغ الخسائر 60 مليون دولار على الأقل يوميًا»، في وقت تتعرض فيه السوق الدولية بالفعل لضغوط بسبب الحرب في أوكرانيا.

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ومنع هذا الإغلاق المؤسسة الوطنية للنفط من احترام التزاماتها التعاقدية، لتعلن «قوة قاهرة» على المواقع المغلقة، مما يسمح بإعفائها من مسؤولياتها في حالة عدم تنفيذ عقود التسليم الأجنبية. وعبر الوزير عن أسفه لهذه «الإغلاقات المؤثرة على البنية التحتية للنفط، خصوصًا خطوط الأنابيب»، إلى جانب تأثيرها على «سمعة ليبيا وفقدان الثقة في وضعها في السوق الدولية».

وأوضح في هذا الصدد «عندما نسلم كمية معينة إلى أحد العملاء، وفي اليوم التالي لا نكون قادرين على القيام بذلك لسبب أو لآخر، فإن هذا يجعل ليبيا تفقد مكانتها في السوق العالمية».

وعبرت الولايات المتحدة عن «قلقها البالغ» من عمليات الإغلاق ودعت إلى إنهائها «على الفور». واعتبرت وقف الإنتاج إجراء متسرعًا يضر بالليبيين و«يقوض الثقة الدولية في ليبيا بصفتها فاعلة في الاقتصاد العالمي».