«الأرصاد»: طقس معتدل في الشمال الشرقي وارتفاع الحرارة في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على مناطق الشمال الشرقي اليوم السبت، بينما تتأثر مناطق غرب ليبيا بمنخفض جوي صحراوي يتحرك ناحية الشرق مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأشار المركز إلى أن المنخفض يصحبه هبوط في الرؤية الأفقية أحيانًا على بعض المناطق وارتفاع في درجة حرارة خاصة على مناطق الجنوب، ويوثر على مناطق شرق ليبيا، غدًا الأحد.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

- السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم على بعض المناطق مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة قد تصل سرعتها أحيانًا إلى أكثر 50 كيلو مترًا في الساعة، ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق تتحول ظهر الغد إلى شمالية فشمالية غربية نشطة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين 21 و28 درجة، وتكون على أبونجيم 32 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مراده:

- السماء: قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الغد على بعض المناطق.

- الرياح شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية نشطة السرعة إلى قوية أحيانًا قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى أكثر من 50 كيلو مترًا في الساعة، ما يتسبب إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية.

- درجات الحرارة القصوى ىتتراوح ما بين 22 و27 درجة على الجبل الأخضر -أقصى الساحل الشرقي ومناطق الخليج، وتتراوح ما بين 31 و34 على الدواخل، وتسجل ارتفاعًا غدًا على بعض المناطق.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى 50 كيلو مترًا في الساعة، ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول غدًا إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانًا.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 34 و39 درجة، تسجل انخفاضًا تدريجيًا خاصة يوم الإثنين.

الكفرة- السرير- تازربو:

- السماء السماء صافية، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول من غد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة تنشط يوم الإثنين، ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 34 و37، وتسجل ارتفاعًا غدًا.

** غروب الشمس اليوم على مدينة طرابلس عند الساعة 19:48، وشروق شمس غد عند الساعة 6:20