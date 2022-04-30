ضبط 52 مسافرا حملوا تأشيرات مزورة بمطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مطار معيتيقة الدولي، ضبط 52 مسافرًا من جنسيات مختلفة فور وصولهم على رحلتين لمطار معيتيقة الدولي.

وأشارت رقابة الجوازات التابعة لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب إلى أن المسافرين قاموا بتزوير تأشيرات الدخول إلى الأراضي الليبية.

وجرى اتخاذ الاجرءات القانونية حيالهم وإلغاء تأشيراتهم وترحيل عدد منهم، والتحفظ على جزء منهم بمقر رقابة جوازات المنفذ لحين إرجاعهم إلى البلدان القادمين منها.