الأرصاد يعلن توقعات الطقس أيام العيد

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء معتدلة نسبيًا خلال عطلة عيد الفطر.

وأشار المركز، في بيان، إلى اعتدال درجات الحرارة على مناطق الشمال، خلال هذين اليومين؛ حيث تتراوح بين 22 و28 درجة مئوية، بينما تبقى مرتفعة على بقية المناطق، حيث تتراوح بين 35 و41 على مناطق الوسط والجنوب، حسبما نشر على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».