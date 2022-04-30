الأرصاد يعلن توقعات الطقس أيام العيد...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء معتدلة نسبيًا خلال عطلة عيد الفطر.
وأشار المركز، في بيان، إلى اعتدال درجات الحرارة على مناطق الشمال، خلال هذين اليومين؛ حيث تتراوح بين 22 و28 درجة مئوية، بينما تبقى مرتفعة على بقية المناطق، حيث تتراوح بين 35 و41 على مناطق الوسط والجنوب، حسبما نشر على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
الأرصاد: منخفض صحراوي مصحوب برياح
وقال إن مناطق الجنوب الغربي ستتأثر اليوم بمنخفض صحراوي مصحوب برياح جنوبية شرقية، نشطة مثيرة للأتربة والرمال، قد تصل سرعتها إلى 50 كيلومترًا في الساعة، تتسبب في هبوط الرؤية الأفقية، ويصل تأثير هذا المنخفض على مناطق الشمال والجنوب الشرقي غدًا الأحد.
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