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وزيرة الشؤون الاجتماعية تعد بإزالة المعوقات أمام عودة نازحي تاورغاء

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 أبريل 2022, 11:48 مساء
وزيرة الشؤون الاجتماعية تعد بإزالة المعوقات أمام عودة نازحي تاورغاء
الكيلاني خلال اجتماعها مع مشايخ وأعيان تاورغاء، 28 أبريل 2022، (وزارة الشؤون الاجتماعية)
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وعدت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفاء الكيلاني بحل المعوقات أمام عودة نازحي تاورغاء، مشيرة إلى تشكيلها في وقت سابق لجنة لحصرهم في مخيمات العاصمة طرابلس، ومتابعة الأطفال من قبل فريق الدعم النفسي التابع للوزارة.

جاء ذلك خلال لقائها وفدًا من مشايخ وأعيان تاورغاء، أمس الخميس، الذين أطلعوها على الأوضاع بعد عودة بعض الأسر إلى المدينة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وناقش الاجتماع سُبل تسريع عودة النازحين عبر مجموعة من الإجراءات، منها توفير خدمات الكهرباء، وصيانة المدارس والمستشفيات والصرف الصحي، ومساعدة العائلات التي تضررت منازلها وإصلاحها.

وتعهدت الكيلاني، بإقامة معرض الأسر المنتجة القادم في تاورغاء، إذا ما سمحت الظروف، تشجيعًا للأسر المنتجة بالمدينة، التي دائمًا ما شاركت بفاعلية في مثل هذه المعارض.

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