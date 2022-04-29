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«الأرصاد» يتوقع اعتدال درجات الحرارة شمالا خلال اليومين المقبلين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 أبريل 2022, 10:11 مساء
«الأرصاد» يتوقع اعتدال درجات الحرارة شمالا خلال اليومين المقبلين
خريطة جوية، (أرشيفية: الأرصاد)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال درجات الحرارة على مناطق الشمال، خلال اليومين المقبلين، حيث تتراوح بين 22 و28 درجة مئوية، بينما تبقى مرتفعة على بقية المناطق، حيث تتراوح بين 35 و41 على مناطق الوسط والجنوب.

وقال إن مناطق الجنوب الغربي ستتأثر غدا بمنخفض صحراوي مصحوب برياح جنوبية شرقية، نشطة مثيرة للأتربة والرمال، قد تصل سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة، تسبب في هبوط الرؤية الأفقية، ويصل تأثير هذا المنخفض علي مناطق الشمال والجنوب الشرقي الأحد، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي.

ومن المتوقع إن شاء الله أن تكون الأجواء معتدلة نسبياً خلال عطلة عيد الفطر، وفق المركز.

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