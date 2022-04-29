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«إيريني» تستبعد توقف تهريب النفط الليبي قريبا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 أبريل 2022, 03:39 مساء
«إيريني» تستبعد توقف تهريب النفط الليبي قريبا
فرقاطة فرنسية مشاركة في عملية إيريني، 20 أكتوبر 2020، (موقع العملية الإلكتروني)
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استبعد قائد العملية الأوروبية في البحر المتوسط «إيريني»، ستيفانو توركيتو، توقف عمليات تهريب النفط في ليبيا قريبا، حسبما ذكرت وكالة (نوفا) الإيطالية للأنباء.

وقال توركيتو، خلال حلقة نقاشية بعنوان مكافحة الاتجار غير المشروع في وسط البحر الأبيض المتوسط والساحل وخليج غينيا، والتي نظمتها «إيريني»، وممثلة الاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل إيمانويلا ديل ري، أمس الخميس: «من المتوقع ألا يتوقف تهريب النفط في ليبيا في أي وقت قريب».

وتابع: «استمرار وجود المنظمات الإجرامية المتورطة في الاتجار غير المشروع وتوقعات الربح يجعل من المتوقع ألا يتوقف تهريب النفط قريبا». وأشار إلى أن هذه الظاهرة تنامت مع تفاقم حالة عدم الاستقرار في أعقاب الحرب الأهلية في العام 2011.

«إيريني» وأمن الملاحة وسط المتوسط وليبيا
وأشار توركيتو إلى أن أنشطة عملية «إيريني» البحرية التي تتخذ من العاصمة الإيطالية روما مقرا لها «تعد جزءا من النهج الأوروبي المتكامل الذي يتضمن جهودا سياسية وعسكرية واقتصادية وإنسانية لتحقيق الاستقرار في ليبيا».

ونوه قائد «إيريني» بأنه «على الرغم من أن حظر السلاح هو مهمتنا الأساسية؛ فإن المهام الأخرى ليست أقل أهمية على الساحة الدولية ولتداعياتها على أمن الملاحة وسط المتوسط وليبيا، بل وأيضا على استقرار منطقة الساحل».

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ومطلع أبريل الجاري، أعلنت العملية البحرية الأوروبية «إيريني» لمراقبة قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، حصيلة نشاطها خلال عامين من انطلاق المهمة العسكرية، كُللت بإرسال 35 تقريرا خاصا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تتعلق بـ«أحداث ذات أهمية كبرى».

وأجرت «إيريني» أكثر من 6300 استجواب و250 زيارة على متن السفن التجارية العابرة في المنطقة خلال عامين إلى جانب 22 عملية تفتيش للوحدات التجارية المشتبه في انتهاكها للحظر، ونفذت في إحدى الحالات مصادرة مواد للاستخدام العسكري. كما تراقب العملية 16 ميناء ومحطة نفطية و25 مطارا ومهابط طائرات في ليبيا.

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