المنقوش تشارك في ندوة افتراضية عن تأثيرات الحرب في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش ، الخميس، في ندوة افتراضية بعنوان «تأثير حرب أوكرانيا على البلدان الهشة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

ونظم الندوة معهد الولايات المتحدة للسلام «USIP» بالاشتراك مع المركز الدولي لمبادرات الحوار «ICDI»، وعُقدت عبر تطبيق «زوم»، بحضور نائب رئيس معهد «USIP»، مايكل يافي، والأمين العام المساعد السابق لمنظمة التعاون الإسلامي، ورئيس الأركان السابق للأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير هشام يوسف، فيما أدار النقاش ​​وكيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة، جمال بن عمر، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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وناقشت الندوة التداعيات المحتملة للحرب الروسية- الأوكرانية والتوترات المتصاعدة بين دول حلف شمال الأطلسي «ناتو» وروسيا، على البلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحث آفاق السلام في النزاعات الجارية والأزمات لا سيما في سورية وليبيا وتونس واليمن ولبنان والعراق، في ضوء إعادة التموضع الجيوسياسي العالمي والإقليمي.

إضافة إلى رؤية ليبيا حول المواجهة الحالية بين روسيا وأوكرانيا والتأثير المحتمل على النزاعات التي طال أمدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك «تأثير الحرب السلبي على الديناميكيات على مستوى مجلس الأمن الدولي»، وفق البيان.