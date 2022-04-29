قطع التيار عن 7 مناطق جراء صيانة بمحطة كهرباء ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء قطع التيار عن 7 مناطق، الجمعة، جراء أعمال تجديد معدات الشبكة الكهربائية بمحطة تحويل ترهونة جهد «11/30/66/220 ك.ف».

وقالت الشركة في بيان، إن أعمال التجديد ستتسبب في فصل التغذية الكهربائية لجميع الخطوط المتغذية من المحطة، إضافة إلى فصل التغذية الكهربائية لجميع الخطوط المتغذية من محول البركات جهد «11/30/220 ك.ف» لتأمين موقع العمل.

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ويبدأ انقطاع التيار في الساعة التاسعة من صباح الجمعة وحتى انتهاء الصيانة والمتوقع لها خمس ساعات، فيما تشمل المناطق التي ستفقد التغذية «ترهونة المدينة، والخضراء، والداوون، وآبار مجي, وسوق الأحد، وسي الصيد، ومسلاتة».