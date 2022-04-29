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«الأرصاد»: طقس معتدل على الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 أبريل 2022, 11:19 صباحا
«الأرصاد»: طقس معتدل على الشمال الغربي
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس معتدل نسبيا على مناطق الشمال الغربي، بينما تبقى الرياح نشطة على غالب المناطق وخاصة مناطق الجنوب الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر مساء هذا اليوم على غالب المناطق.
- الرياح: شمالية شرقية نشطة السرعة قد تصل سرعتها أحيانا إلى 50 كم/س، ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالب المناطق بين 22 و28 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مرادة:
- حالة السماء: قليلة السحب.
- الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى 50 كم/س ما يتسبب إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و27 درجة مئوية على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وتتراوح بين 31 و38 درجة علي الدواخل، فيما تسجل انخفاضا يوم الغد على بعض المناطق.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية نشطة السرعة على بعض المناطق قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى 50 كم/س، ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال. 
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين31 و36 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:
- حالة السماء: السماء صافية.
- الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و42 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا طفيفا يوم الغد.

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