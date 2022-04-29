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تسع دول أعضاء بـ«نظام روما» يدعمون استراتيجية «الجنائية الدولية» الجديدة بشأن ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 أبريل 2022, 01:54 صباحا
تسع دول أعضاء بـ«نظام روما» يدعمون استراتيجية «الجنائية الدولية» الجديدة بشأن ليبيا
ممثلي الدول التسعة خلال الإدلاء بالبيان (حساب بعثة النرويج في الأمم المتحدة على تويتر)
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أعلنت تسع دول، أعضاء في الأمم المتحدة ونظام روما الأساسي، عن دعمها الاستراتيجية الجديدة التي أعلنها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ليبيا.

وأعرب ممثلو الدول التسعة، في بيان مشترك، عن دعمهم خارطة طريق التحقيق المحدثة من قبل المحكمة الجنائية الدولية والتي تشمل أربع مسارات هي: جرائم 2011، والجرائم المرتكبة في المعتقلات، والجرائم المتعلقة بالعمليات العسكرية 2014-20، والجرائم بحق المهاجرين.

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والدول الموقعة على البيان هي: ألبانيا، المملكة المتحدة، النرويج، المكسيك، أيرلندا، فرنسا، غانا، الغابون والبرازيل، وفق منشور عبر حساب بعثة النرويج في الأمم المتحدة على «تويتر».

وقدم المدعي العام كريم خان، تقريره الثالث والعشرين حول الوضع في ليبيا إلى مجلس الأمن، كاشفًا عن استراتيجية جديدة ترتكز على إعطاء أولوية للوضع في ليبيا وتوفير الموارد اللازمة والتعاون مع السلطات لتعزيز جهود المساءلة ودعمها.

وذكر التقرير «أدلة موثوقة» على «ارتكاب جرائم خطيرة على نطاق واسع في ليبيا، بما في ذلك جرائم عنف جنسي متصل بالنزاع»، كما أعرب أعضاء من مجلس الأمن عن قلق بشكل خاص من جرائم بحق المدنيين والمهاجرين المشار إليهم في التقرير.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسته بشأن ليبيا مساء الخميس، حيث قدّم كريم خان إحاطته للمرة الثانية أمام المجلس بشأن ليبيا.

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