فرنسا تطالب بعثة تقصي الحقائق بالتركيز على الفظائع المرتكبة في ترهونة وفي جنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

طالبت فرنسا بعثة تقصي الحقائق المعنية بليبيا والتي كلفتها الأمم المتحدة بضرورة التركيز في عملها على «الفظائع المرتكبة في ترهونة وفي جنوب طرابلس»، معتبرة أن البعثة «مهمة» لأنها توثق انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.

جاء ذلك على لسان ممثلة فرنسا أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي في نيويورك، مساء اليوم الخميس، لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا.

ودانت الدبلوماسية الفرنسية في كلمتها «التهديد والعنف ضد القضاء والمحامين في ليبيا»، مشيدة بالتفاعل بين مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات والمحاكم الليبية المختصة.

وأكدت كذلك على أن فرنسا ستواصل الالتزام بالعملية السياسية الانتقالية في ليبيا بدعم من الشركاء الدوليين، مشيرة إلى أن مكافحة الإفلات من العقاب في ليبيا من العناصر الأساسية لتحقيق المصالحة في البلاد.