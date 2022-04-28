الصين: نحث المحكمة الجنائية الدولية على احترام سيادة ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

طالبت الصين، اليوم الخميس، المحكمة الجنائية الدولية بضرورة أن «تحترم السيادة في ليبيا»، والحرص على «ضمان الاستقرار في ليبيا».

جاء ذلك في كلمة لممثل الصين أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسته لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، مساء اليوم الخميس.

وقال ممثل الصين: «رغم وجود الصين بنظام روما، لكن يجب على المحكمة الجنائية الدولية أن تحترم السيادة في ليبيا».

وشدد على أن «الاختلافات بين الفرقاء الليبيين قد زادت، وهشاشة العملية السياسية باتت واضحة»، داعيًا جميع الأطراف إلى «التزام الهدوء وممارسة ضبط النفس».

وطالب بضرورة «الحفاظ على وقف إطلاق النار وتجاوز الخلافات المتعلقة بشرعية الحكومة من خلال التشاور والحوار، وتهدئة الظروف لعقد الانتخابات في أقرب الآجال».