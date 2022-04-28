ممثل الإمارات: الأوضاع في ليبيا ضبابية وعدم وضوح مسار العملية السياسية

القاهرة - بوابة الوسط

قال ممثل الإمارات في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي إن الأوضاع في ليبيا «تتسم بالضبابية وعدم وضوح مسار العملية السياسية»، آملًا أن يتمكن الليبيون من تخطي هذه المرحلة الحرجة.

وشدد الدبلوماسي الإماراتي خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا، مساء اليوم الخميس، على أنه «لا بديل عن الحوار الليبي الليبي»، مجددًا الدعوة إلى «تجنب التوترات والخلافات».

وأثنى الدبلوماسي الإماراتي في كلمته على اجتماعات المسار الدستوري التي عُقدت في القاهرة برعاية الأمم المتحدة بين لجنتي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من أجل التوصل إلى قاعدة دستورية لإجراء العملية الانتخابية.

كما أكد الدبلوماسي الإماراتي على أهمية أن تحافظ اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» على «حيادها» وأن «تنأى بنفسها عن التوترات السياسية الراهنة وتعزيز اتفاق وقف إطلاق النار» الموقع في جنيف برعاية الأمم المتحدة يوم 23 أكتوبر 2020.