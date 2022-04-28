أيرلندا تطالب ليبيا بتنفيذ طلب القبض على سيف القذافي

القاهرة - بوابة الوسط

طالبت أيرلندا السلطات الليبية بتنفيذ طلب القبض على سيف القذافي، مشددة على أن «الإفلات من العقاب يظل عقبة كبيرة أمام انتقال ليبيا إلى الديمقراطية وسيادة القانون».

وقالت مندوبة جمهورية أيرلندا في الأمم المتحدة إن بلادها «تدعم بالكامل الدور المركزي للمحكمة الجنائية الدولية في ضمان المساءلة عن الجرائم الفظيعة في ليبيا، وندعم عمل المدعي العام كريم خان».

- المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يعتزم عقد اجتماعات تفاعلية مع السلطات الليبية

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إنه يعتزم عقد اجتماعات تفاعلية مع السلطات الليبية «لإدارة العلاقة معها»، وذلك لتحقيق تقدم والوصول إلى «مذكرة تفاهم جديدة».

وطالب خان في إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الخميس، حول الوضع في ليبيا، الدول الأعضاء بضرورة تقديم الدعم اللازم لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشددًا على أن ذلك «أمر مهم جدًا».