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روسيا تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتعامل مع جرائم الحرب التي ارتكبها «ناتو» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 أبريل 2022, 10:02 مساء
روسيا تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتعامل مع جرائم الحرب التي ارتكبها «ناتو» في ليبيا
ممثل روسيا أمام مجلس الأمن خلال الجلسة المخصصة لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، الخميس 28 أبريل 2022. (فيديو)
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 طالب ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، المحكمة الجنائية الدولية، بأن تتعامل مع جرائم الحرب التي ارتكبها حلف شمال الأطلسي «ناتو» في ليبيا، معتبرًا أن ما حدث للعقيد الراحل معمر القذافي «كان من تدبير الولايات المتحدة».

جاء ذلك في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي التي عُقِدت مساء اليوم الخميس، لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة في كلمته «نما إلى علمنا أن مكتب المحكمة الدولية سيغلق ملف الجرائم التي حدثت العام 2011 بما فيها مقتل القذافي».

واعتبر الدبلوماسي الروسي أن قضية سيف الإسلام القذافي المنظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية «استخدمت لتبرير عدوان الناتو العسكري دون أي مبرر ضد الدولة الليبية»، مطالبا كل الأطراف بعدم التدخل في الانتخابات الليبية لأن الليبيون يستحقون السلام والاستقرار.

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