الغاوي يستعرض أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة إجراءات حكومة الوحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبوبكر الغاوي، خلال كلمته أمام الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة الأمم المتحدة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشارك الغاوي، اليوم الخميس، في الاجتماع الأممي، رفقة رئيس مصلحة التخطيط العمراني المهندس عبدالحكيم السلطني، وعدد من المستشارين والمختصين بوزارة الإسكان والتعمير.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عُقِد بقاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، جرى خلاله الاستماع والتباحث مع ممثلي الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول تقييم الأجندة الحضرية الجديدة وتوصياتهم بالخصوص.

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وأوضحت الوزارة أن الغاوي استعرض في كلمته «الخطوات والقرارات التي قامت بها حكومة الوحدة الوطنية والتي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، مبينة أن «منها تفعيل الإدارة المحلية من خلال تمكين البلديات من ممارسة اختصاصاتها، وإنشاء صناديق الإعمار ودعم الشباب وإطلاق مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة.

كما أكد الغاوي في كلمته اعتماد حكومة الوحدة الوطنية لـ«الخطة القصيرة العاجلة لمعالجة الأوضاع العمرانية القائمة على المستوى المحلي ضمن خطة عودة الحياة التي أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية» وفق الوزارة.

الغاوي خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة الأمم المتحدة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة. (وزارة الإسكان)