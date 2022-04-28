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إحباط محاولة هجرة غير شرعية لأفارقة كانوا رفقة ليبي في القره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 أبريل 2022, 05:51 مساء
إحباط محاولة هجرة غير شرعية لأفارقة كانوا رفقة ليبي في القره بوللي
الأفارقة الذين كانوا رفقة ليبي عند القبض عليهم في القره بوللي. (وزارة الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، إحباط محاولة هجرة غير شرعية لمجموعة من الأفارقة كانوا رفقة شخص ليبي بمنطقة القره بوللي.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن أعضاء قوة دعم مديرية أمن القره بوللي تمكنوا من توقيف مركبة آلية كان يقودها شخص ليبي وبرفقته أربعة أشخاص أفارقة.

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وأوضحت الوزارة أنه «بعد تفتيش المركبة ضُبط بحوزتهم هاتف اتصال نوع (ثريا) ومواد تموينية؛ حيث كانوا في طريقهم إلى البحر لمحاولة الهجرة غير الشرعية».

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالة الموقوفين إلى جهات الاختصاص.

المضبوطات التي عثر عليها مع الأفارقة الذين كانوا رفقة ليبي عند القبض عليهم في القره بوللي. (وزارة الداخلية)
المضبوطات التي عثر عليها مع الأفارقة الذين كانوا رفقة ليبي عند القبض عليهم في القره بوللي. (وزارة الداخلية)
المضبوطات التي عثر عليها مع الأفارقة الذين كانوا رفقة ليبي عند القبض عليهم في القره بوللي. (وزارة الداخلية)
المضبوطات التي عثر عليها مع الأفارقة الذين كانوا رفقة ليبي عند القبض عليهم في القره بوللي. (وزارة الداخلية)
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