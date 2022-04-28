إنقاذ 165 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن حرس السواحل الليبي من إنقاذ 165 مهاجرًا كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي، على ما أعلن مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية.

وقال مكتب المراسم في بيان، إن زورقًا يتبع نقطة مصفاة الزاوية تحرك بناء على نداء استغاثة إلى موقع الحادث وتمكن رفقة القاطرة النفطية الزاوية «4» من إنقاذ 165 مهاجرًا فيما غرق شخص آخر.

وحسب البيان، فإن جهاز مكافحة الهجرة سيتابع عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

- إنقاذ 172 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

- وزير الداخلية: إنقاذ 9216 مهاجرًا غير شرعي في البحر خلال 2021

الدبيبة: ليبيا لن تستطيع وقف الهجرة غير الشرعية بمفردها

وفي يونيو الماضي، قال وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد مازن، إن عدد المهاجرين الذين جرى إنقاذهم في عرض البحر المتوسط خلال العام 2021، بلغ 9216 مهاجرًا غير شرعي.

وأكد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، في الشهر نفسه، أن ليبيا «لن تتمكن بمفردها» من مواجهة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، وقال، خلال لقائه مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون: «إن الدولة الليبية كونها دولة عبور لن تستطيع بمفردها وقف هذه الظاهرة؛ بل الأمر يحتاج إلى تعاون جدي من قبل الاتحاد الأوروبي ومع دول المنشأ».

مهاجرون جرى إنقاذهم قبالة السواحل الليبية، 28 أبريل 2022. (القوات البحرية)

مهاجرون جرى إنقاذهم قبالة السواحل الليبية، 28 أبريل 2022. (القوات البحرية)