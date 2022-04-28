«الكهرباء»: صيانة طارئة للوحدة الثالثة بمحطة الرويس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، إجراء أعمال صيانة طارئة لمولد الوحدة الثالثة بمحطة كهرباء الرويس، متوقعة دخول الوحدة على الشبكة العامة خلال نهاية الشهر المقبل بقدرة 150 ميغاوات.

وشملت أعمال الصيانة استبدال أحد القضبان المعطوبة بالجزء الثابت لمولد الوحدة بمساعدة خبراء من شركة «سيمنس» الألمانية، وفق بيان مقتضب صادر عن شركة الكهرباء.

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وتعد محطة الرويس لإنتاج الطاقة الكهربائية إحدى أهم المحطات التي تعتمد عليها شركة الكهرباء في إنتاج الطاقة الكهربائية، وتضم ست وحدات، تشتغل حاليًا بكامل طاقتها باستثناء الوحدة الثالثة تحت الصيانة.

من أعمال صيانة الوحدة الثالثة بمحطة الرويس، 28 أبريل 2022. (شركة الكهرباء)

من أعمال صيانة الوحدة الثالثة بمحطة الرويس، 28 أبريل 2022. (شركة الكهرباء)

من أعمال صيانة الوحدة الثالثة بمحطة الرويس، 28 أبريل 2022. (شركة الكهرباء)