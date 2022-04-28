انطلاق مسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم في طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

انطلقت بمدينة طبرق المسابقة الرمضانية الأولى لحفظ وتجويد القرآن الكريم برعاية وتنظيم مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية، بحضور 30 مشاركًا.

وقال مدير المكتب جادالمولي ذاوود، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن المسابقة ينظمها قسم القرآن الكريم والسنة النبوية بالمكتب، بمساعدة الأهالي في المدينة، في المسجد العتيق بطبرق.

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وأضاف ذاوود أن مكتب الأوقاف شكل لجنة من حملة كتاب الله لتقييم المشاركين على مستوى مراكز تحفيظ طبرق في جوانب القرآن الكريم كاملا، ونصفه، وربعه، والأجزاء الأخيرة، مشيرا إلى استمرار المسابقة حتى غد الجمعة.

أحد المشاركين في المسابقة.

مسابقة حفظ القرآن الكريم في طبرق.

مسابقة حفظ القرآن الكريم في طبرق.