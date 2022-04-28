سرقة أسلاك كهرباء بطول 1000 متر في الجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة 1000 متر من أسلاك النحاس، ضغط عالٍ، من خط جورة بدائرة توزيع غرب البيضاء التابعة لإدارة توزيع الجبل الأخضر.

وسطت مجموعة خارجة عن القانون على عشرة أعمدة خشبية بالخط أيضا، ما يتسبب في مشكلة إضافة، ويضر بمصالح المواطنين، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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ورصدت الشركة ازديادا ملحوظا في أعمال السرقة و النهب والاعتداءات على الشبكة الكهربائية ومكوناتها، في أكثر من منطقة، ما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، ويكبد الشركة تكاليف وخسائر مادية مضاعفة، وفق البيان.