«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى شحات

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية، نشطة إلى قوية، على الساحل من زوارة إلى شحات.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح سرعة الرياح بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء مغطاة بالسحب.

- الرياح شمالية شرقية، تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية على الساحل من الخمس إلى سرت، سرعتها تتراوح بين 10 و25 عقدة، وتصل إلى 30 عقدة على الساحل من زوارة إلى طرابلس.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2.50 متر.

- البحر قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة.