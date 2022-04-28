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«الأرصاد» تحذر من رياح مثيرة للأتربة على مدن شرق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 أبريل 2022, 01:15 صباحا
«الأرصاد» تحذر من رياح مثيرة للأتربة على مدن شرق ليبيا
نشرة الطقس ليوم الخميس 28 أبريل 2022 (المركز الوطني للأرصاد الجوية)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد مناطق ومدن شرق ليبيا، الخميس، رياحًا نشطة مثيرة للأتربة على مناطق (الشمال الشرقي والجنوب الشرقي)، تصل سرعتها إلى (60) كم/في الساعة.

ودعا المركز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إلى أخذ الحيطة والحذر من تأثير منخفض جوي صحراوي مصحوب برياح نشطة وقوية يتسبب في هبوط الرؤية الأفقية، وارتفاع في درجات الحرارة. كما تشير التوقعات الأولية إلى تكاثر السحب يومي الأحد والاثنين واستقرار في الطقس خاصة يوم الثلاثاء.

- أحوال الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة على معظم المناطق

وأفادت نشرة الأحوال الجوية بأن الساحل البحري الممتد من زوارة إلى بنغازي يشهد رياحًا قوية، وارتفاع في درجات الحرارة، خاصة بالجنوب الشرقي يصل 43 درجة مئوية.

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