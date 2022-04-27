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لجنة الأمن الغذائي تبدأ توريد الدقيق من الأسواق البديلة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 أبريل 2022, 11:26 مساء
لجنة الأمن الغذائي تبدأ توريد الدقيق من الأسواق البديلة
لجنة الأمن الغذائي تعقد اجتماعها الثاني (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)
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اعتمدت لجنة الأمن الغذائي آلية عملها، خلال اجتماعها الثاني برئاسة وكيل الوزارة لشؤون المناطق الحرة، وحضور الأعضاء يوم الأربعاء، بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة، ومن ثم البدء في عمليات توريد الدقيق الجاهز خلال المرحلة الأولى من تنفيذ مهام اللجنة، وفق العروض الواردة إلى اللجنة من الأسواق الخارجية البديلة.

واستعرضت اللجنة المهام الموكلة لها بموجب قرار الوزير رقم 461 لسنة 2022 م بحضور رئيس نقابة المخابز، كما ناقش الحضور آلية عمل اللجنة وسُبل إنجاز مهامها خلال أقرب وقت.

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وسرد الحضور قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 215 لسنة 2022 م بشأن منح إذن التعاقد لوزارة الاقتصاد والتجارة، ومناقشة آلية توزيع مادة الدقيق على المخابز بكافة المناطق من خلال تشكيل فرق برئاسة مراقب الاقتصاد والتجارة بالبلدية وعضوية المجلس البلدي وجهاز الحرس البلدي ونقابة المخابز.

وتستمر اللجنة المشكلة بعقد اجتماعاتها إلى حين توريد سلعة الدقيق وتوزيعها على المخابز بكافة المناطق.
 

لجنة الأمن الغذائي تعقد اجتماعها الثاني (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)
لجنة الأمن الغذائي تعقد اجتماعها الثاني (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)
لجنة الأمن الغذائي تعقد اجتماعها الثاني (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)
لجنة الأمن الغذائي تعقد اجتماعها الثاني (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)
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