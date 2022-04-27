شاهد في «اقتصاد+»: تكثيف حملات الرقابة على الأغذية والأدوية

القاهرة - بوابة الوسط

استعرضت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» عبر قناة الوسط «wtv»، اليوم الأربعاء، الجهود المكثفة التي يبذلها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، والتي أسفرت عن ضبط مخالفات بالجملة خلال الحملة الوطنية التي يقوم بها مفتشوه في عدد من المدن خلال شهر رمضان.

وأشارت الحلقة إلى توقع صندوق النقد استمرار ارتفاع الأسعار في ليبيا لأربع سنوات، فضلًا عن أزمة عالمية مستمرة أضرت بالعديد من الدول.

- ضبط سلع ولحوم فاسدة في الحملة الوطنية لمركز الرقابة على الأغذية (صور)

وتطرق البرنامج إلى عدد من الأخبار المحلية التي تتعلق بالقطاع الصحي والعلاجي، والتطورات المتعلقة بقطاع النفط، ثم جولة في الأسعار بالأسواق الليبية.