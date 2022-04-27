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خالد مازن يكلف العكعاك بمهام مدير أمن منفذ رأس إجدير

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 أبريل 2022, 09:20 مساء
خالد مازن يكلف العكعاك بمهام مدير أمن منفذ رأس إجدير
وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء خالد مازن. (أرشيفية: وزارة الداخلية)
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أصدر وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن قرارًا بتكليف العميد سالم مصطفى محمد العكعاك، مديرًا لأمن منفذ رأس إجدير الحدودي، بالإضافة إلى عمله السابق.

ونص القرار رقم 646 لسنة 2022 على تكليف العميد سالم العكعاك بمهام مدير أمن منفذ رأس إجدير، بالإضافة إلى عمله السابق.

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والعميد سالم العكعاك مكلف بتسيير عمل مديرية أمن منفذ رأس إجدير، الذي يشهد حركة سفر انسيابية وسريعة في الاتجاهين، وفق بيان لصفحة بلدية زوارة على «فيسبوك».

وأشارت المديرية إلى خطة أمنية يُجرى تنفيذها من قبل الأجهزة الأمنية العاملة بالمعبر، التي وضعت من أولوياتها تقليص ساعات انتظار المسافرين ومكافحة كافة أنواع التهريب وضبط الأمن والالتزام بخدمة المسافرين المغادرين والقادمين.

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