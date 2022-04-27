حكومة الوحدة الوطنية تحيي الذكرى الأولى لليوم الوطني للمرأة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

شاركت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم عبدالرحمن، مساء الثلاثاء في الاحتفالية الأولى لليوم الوطني للمرأة الليبية، تحت شعار «من حقي»، التي أُقيمت بفندق المهاري طرابلس، برعاية وزيرة الدولة لشؤون المرأة، حورية طرمال.

حضر الاحتفالية نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح، وعضوات بمجلسي النواب والأعلى للدولة، وعدد من الوزراء والوكلاء والاتحاد النسائي والتجمع الوطني للمصالحة ومديرات تمكين المرأة بالبلديات، ولفيف من الفنانين ونشطاء المجتمع المدني.

- الدبيبة يقرر اعتبار 26 أبريل من كل عام يوما وطنيا للمرأة الليبية

وتخللت الاحتفالية، التي تأتي ضمن مسار طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022، كلمات أشادت بدور المرأة الليبية في المجتمع، وما قامت به من إنجازات منذ تأسيس الدولة وحتى هذه المرحلة، كما جرى عرض شريط مرئي يوثق مسيرة عمل أبرز القيادات النسائية في ليبيا قديمًا وحديثًا.

وفي 19 مارس، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، قرارًا باعتبار السادس والعشرين من أبريل من كل عام يومًا وطنيًّا للمرأة الليبية.

جانب من احتفالية الذكرى الأولى لليوم الوطني للمرأة الليبية (صفحة وزارة العمل على فيسبوك)

جانب من احتفالية الذكرى الأولى لليوم الوطني للمرأة الليبية (صفحة وزارة العمل على فيسبوك)

جانب من احتفالية الذكرى الأولى لليوم الوطني للمرأة الليبية (صفحة وزارة العمل على فيسبوك)