ضبط فرد في تشكيل عصابي اعتدى على إمام مسجد ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط قسم التحريات العامة في مديرية أمن بنغازي أحد أفراد تشكيل عصابي اعتدى على إمام مسجد، وطاردوه وهو يستقل سيارته بغرض سرقتها.

ووردت معلومات للقسم عن نشاط التشكيل، وتورطه في وقائع سطو على مواطنين بقوة السلاح، كما سجلت إحدى كاميرات المراقبة واقعة التعدي على الإمام، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

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وتمكن أفراد القسم من ضبط المتهم بعد إعداد كمين محكم له في منطقة القوارشة، حيث جرى نقله إلى القسم، وهناك اعترف بتورطه في الواقعة السابقة وجرائم أخرى بالطريقة نفسها.

وأفاد المتهم أيضا بأنه كان رفقة شخص في تلك العمليات، وجار البحث عنه، وقد اتُخذت الإجراءات القانونية معه ثم أُحيل إلى النيابة العامة.