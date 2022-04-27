السوق الرسمية: ارتفاع الدولار أمام الدينار وتراجع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار، الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وارتفع متوسط سعر الدولار إلى 4.76 دينار مقابل 4.74 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وانخفض اليورو قرشين، مسجلا 5.06 دينار مقابل 5.08 دينار أمس، وبالمثل الجنيه الإسترليني الذي سجل 5.99 دينار مقابل 6.04 دينار أمس.

العملات العربية في السوق الرسمية

وعلى صعيد العملات العربية، ارتفع سعر الريال السعودي قرشا مسجلا 1.27 دينار مقابل 1.26 دينار أمس، واستقر الدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، في حين هبط الدينار التونسي قرشا ليباع بـ 1.55 دينار مقابل 1.56 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.32 دينار، وكذلك اليوان الصيني الذي ثبت عند 0.72 دينار.