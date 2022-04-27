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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 أبريل 2022, 11:20 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى بنغازي
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية إلى شمالية شرقية، نشطة إلى قوية، على الساحل من زوارة إلى بنغازي.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء تراوح سرعة الرياح بين 25 و30 عقدة، مع ارتفاع الموج إلى 3.25 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب.
- الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، سرعتها تتراوح بين 20 و30 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.50 و3.25 متر.
- البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية متوسطة بسبب اضطراب البحر.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب.
- الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، وتكون متغيرة الاتجاه على ساحل درنة وطبرق، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على الساحل من الخليج إلى بنغازي.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة وتكون متوسطة على ساحل درنة و طبرق، لظهور شبورة مائية الليلة وفي الصباح الباكر.

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