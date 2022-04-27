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منظمة إنسانية: فقد أثر 12 مهاجرا قبالة ساحل ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 أبريل 2022, 10:03 صباحا
منظمة إنسانية: فقد أثر 12 مهاجرا قبالة ساحل ليبيا
مهاجرون على متن قارب في عرض البحر، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت منظمة إنسانية فقدان أثر 12 مهاجرا غير شرعيين قبالة الساحل الليبي.

وقالت منظمة إنقاذ المتوسط غير الحكومية، إن المفقودين كانوا على متن زورق مطاطي محمل فوق طاقته، قدم له النجدة سفينة تابعة لها هي «أوشن فايكينغ»، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، أمس الثلاثاء.

إنقاذ 94 مهاجرا ببينهم 47 قاصرا
وأضافت المنظمة الفرنسية - الألمانية، أن السفينة أنقذت 94 مهاجرا، بينهم امرأتان و47 قاصرا غير مصحوبين بذويهم وطفل بعمر سنة واحدة.

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وأشارت إلى وقوع حادث أدى إلى سقوط 15 مهاجرا في المياه، «ثلاثة منهم فقط تمكنوا من الصعود على متن السفينة، وربما غرق الآخرون».

وذكر طاقم سفينة «أوشن فايكينغ» التي تحمل العلم النرويجي، أنه خلال عملية الإنقاذ، اقترب منا قارب دورية ليبي مرة أخرى، «ما تسبب في بث القلق لدى الناجين». واختتمت «هناك الآن 164 مهاجرا على متن سفينتنا».

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