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شاهد في «وسط الخبر»: لماذا تغيرت وجهة الدبيبة إلى الإمارات؟

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 أبريل 2022, 11:20 مساء
شاهد في «وسط الخبر»: لماذا تغيرت وجهة الدبيبة إلى الإمارات؟
برنامج «وسط الخبر» على قناة الوسط (WTV). الثلاثاء 26 أبريل 2022
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة الوسط (WTV)، اليوم الثلاثاء، الضوء على التغيير المفاجئ في وجهة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الخارجية إلى الإمارات، بعدما طلبت الحكومة التونسية تأجيل زيارة كانت مقررة لوفدٍ ليبي رفيع المستوى برئاسة الدبيبة.

وأفاد البرنامج أن الدبيبة سيصل العاصمة الإماراتية أبوظبي مساء اليوم الثلاثاء على رأس وفد رفيع، في محاولة لحشد دعم لمسار الانتخابات، فيما تحدث محللون عن توقيت الزيارة وأهدافها، خاصة في ظل حالة الانسداد السياسي في ليبيا.

- مصادر: الدبيبة قد يغير وجهته إلى الإمارات بعد تأجيل زيارته لتونس

وزار الدبيبة الجزائر الأسبوع الماضي، والتقى رئيسها عبدالمجيد تبون، وبعدها جدد الأخير في حوار صحفي يوم الأحد أن بلاده قررت دعم حكومة الدبيبة لأن «هذا الجهاز التنفيذي له شرعية دولية».

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