حالة الطقس الأربعاء.. منخفض صحراوي وسط ليبيا يسهم برياح نشطة

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر غالبية المناطق غدًا بمنخفض صحراوي يتمركز وسط ليبيا يسهم برياح نشطة قد تتجاوز سرعتها أحياناً 50 كلم/ ساعة على بعض مناطق الشمال والجنوب الشرقي.

ونشر مركز الأرصاد الجوية، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، خريطة الطقس ليوم غد الأربعاء، 27 أبريل الجاري.

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وأضاف أن المنخفض الصحراوي يسهم برياح مثيرة للأتربة والغبار, واحتمال هبوط في الرؤية الأفقية، خاصة يوم الخميس على المناطق الشرقية.

كما توقع المركز أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعًا خلال اليومين المقبلين على مناطق شرق ليبيا. وتشير التوقعات الأولية إلى انخفاض في درجات الحرارة وتكاثر للسحب يومي الأحد والإثنين.